Cento chili di cioccolato per la Befana sequestrati nel Casertano, erano senza etichette Controlli dei carabinieri nell'agro-aversano nei giorni precedenti all'Epifania: sequestri di cioccolato a San Marcellino, Teverola e Aversa.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Niente etichetta, quindi nessuna informazioni su scadenza, produzione, allergeni: per questo motivo oltre cento chili di barrette di cioccolato, già pronte per riempire le calze dei bambini per la Befana, sono invece finite sotto sequestro e saranno destinate alla distruzione. È il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri nell'agro-aversano, nell'ambito del piano di servizi predisposti, a tutela del consumatore, proprio in vista dell'Epifania.

I controlli, svolti dai militari del Nucleo Forestale di Marcianise, hanno interessato diverse attività nei vari comuni dell'agro-aversano, nella provincia di Caserta; i sequestri sono scattati presso tre commercianti di San Marcellino, Teverola ed Aversa. In quelle attività i carabinieri hanno trovato grosse quantità di cioccolato, in particolare barrette, che erano prive di etichettatura ed erano in vendita, quindi, senza che sulle confezioni venissero riportate informazioni fondamentali per il consumatore: non soltanto lotto di produzione, ingredienti, tabella nutrizionale, allergeni e peso netto, non c'era nemmeno la data di scadenza.

Complessivamente la merce sequestrata supera il quintale; si tratta di alimenti potenzialmente pericolosi perché, mancando le informazioni, non è possibile verificare nemmeno i passaggi della filiera e quindi il luogo di produzione, le modalità di trasporto e, di conseguenza, la corretta conservazione lungo le varie fasi fino all'arrivo nell'attività commerciale. I titolari delle tre attività sono stati sanzionati per un importo di 8mila euro ciascuno. Parallelamente sono in corso verifiche per risalire alla provenienza del cioccolato.