Cenano in pizzeria e se ne vanno senza pagare, il titolare: “Saldate il conto o vi denuncio” Due giovani si allontanano dalla pizzeria senza pagare il conto. Il titolare pubblica lo scontrino: “Tornate a pagare o porto le immagini ai carabinieri”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vanno in pizzeria a cenare, poi però lasciano il locale senza aver pagato il conto. Ma il titolare non ci sta. L'uomo ha messo in Rete lo scontrino non pagato avvertendoli: "Tornate a saldare il conto o vi denuncio". La vicenda è accaduta alla Pizzeria Desiderio di Melito di Napoli. La denuncia in Rete arriva dal proprietario, che sui propri canali social ha diffuso le immagini dello scontrino non pagato, spiegando di avere anche quelle di videosorveglianza, che consegnerà alle forze dell'ordine se i ragazzi non torneranno a pagare il dovuto, pari a 33,50 euro.

Dallo scontrino, si legge che i giovani al tavolo fossero due, e che il conto in totale preveda appunto due coperti, due pizze, due bibite e due dolci, per un totale di 33,50 euro complessivi. La cena si è consumata poco prima delle 18 di oggi, giovedì 15 dicembre, presso la Pizzeria Desiderio di Melito di Napoli. "I ragazzi che hanno appena terminato di mangiare e sono andati via lasciando il conto sospeso", scrive il titolare pubblicando lo scontrino, "sono pregati di tornare in pizzeria e pagare il conto. Siamo certi che siate persone oneste e che sia stato un gesto di distrazione", ha aggiunto, "ma se così non fosse pubblicheremo le immagini che vi ritraggono e denunceremo ai carabinieri".

Non è escluso che nelle prossime ore i ragazzi possano davvero presentarsi in pizzeria a Melito e risolvere il "malinteso" dimostrando anche la propria buona fede. In passato, è infatti già accaduto in altri locali che giovani che non avevano pagato il conto si fossero presentati successivamente, scusandosi con i titolari delle attività per l'inconveniente, spesso causato proprio da una disattenzione di troppo.