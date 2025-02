video suggerito

Cellulari, droga e alcol alla guida: a Napoli ritirate 385 patenti soltanto a gennaio I numeri, resi noti dalla Prefettura di Napoli, sui controlli in città dopo l'applicazione del nuovo Codice della Strada: nel solo mese di gennaio, sono state ritirate 385 patenti.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Che a Napoli sia difficile guidare a causa dell'indisciplinatezza di automobilisti e motociclisti è purtroppo cosa nota. Uno specchio di questa reticenza alle regole, soprattutto a quelle introdotte soltanto il 14 dicembre 2024 dal nuovo Codice della Strada, lo forniscono i numeri resi noti dalla Prefettura sui controlli operati in città dalle forze dell'ordine: nel solo mese di gennaio 2025, a Napoli sono state ritirate 385 patenti di guida per l'applicazione, appunto, delle nuove regole stradali e per i motivi più disparati: utilizzo di cellulari oppure guida sotto l'influenza di alcol o droghe quelli più comuni.

In una nota, la Prefettura di Napoli ha così precisato nel dettaglio le infrazioni che hanno portato al ritiro delle patenti:

235 patenti ritirate per guida con uso improprio di determinati apparecchi alla guida;

31 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza;

16 patenti ritirate per guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

4 patenti ritirate per omessa precedenza o omesso soccorso;

12 patenti ritirate in seguito a incidenti;

87 patenti ritirate.

Inoltre, ancora nello stesso mese di gennaio, sono state anche sospese 272 patenti, di cui 177 sempre per uso improprio di apparecchi telefonici durante la marcia e 95 per altre violazioni. Sono state inoltre revocate 31 patenti come sanzione amministrativa accessoria per violazioni al Codice della Strada.