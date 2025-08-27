napoli
video suggerito
video suggerito

Cefali morti sulla spiaggia di Miseno a Bacoli: si indaga per capire le cause

L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando molti bagnanti hanno notato, in mare e sul bagnasciuga, molti cefali morti.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

È molto spiacevole e ancora tutto da chiarire quanto accaduto ieri, martedì 26 agosto, sulla spiaggia di Miseno, a Bacoli, nella provincia di Napoli: decine di cefali morti, probabilmente alcuni deceduti anche da alcuni giorni, sono stati rinvenuti dai bagnanti sulla riva e in mare. Diverse sono state le segnalazioni alla Guardia Costiera, a cui spetta il compito, di concerto con gli altri enti competenti, di individuare le cause di questa improvvisa moria di pesci; in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, i cefali morti sono stati raccolti e posizionati in alcune buste di plastica sulla battigia. Al momento non si conoscono le cause della morte dei pesci e non si esclude nessuna ipotesi.

All'inizio del corrente mese di agosto un episodio analogo si è verificato anche a Napoli. In particolare, nel tratto di mare tra San Giovanni a Teduccio e Portici, sono stati trovati, anche in quella occasione, decine di pesci morti. L'Arpac (l'Agenzia di protezione ambientale della Campania) e l'Istituto Zooprofilattico, hanno svolto i dovuti accertamenti sui pesci morti, individuando le possibili cause della moria di pesci: potrebbero essere morti per mancanza di ossigeno in acqua, e quindi per asfissia, oppure per un parassita killer.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Retroscena
Il secondo tragico De Luca: come si è arrivati alla candidatura di Roberto Fico in Campania
Piero De Luca sarà segretario Pd Campania. E Roberto Fico candidato alle Regionali con la benedizione dello "sceriffo"
Lo chiamavano eternità: così De Luca sta cercando di guidare la Campania senza candidarsi alla Regione
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views