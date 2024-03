Cede la ringhiera della strada a Capri, uomo precipita per 6 metri: è grave Un 42enne ucraino è rimasto ferito ieri sera a Capri (Napoli); era appoggiato ad una ringhiera che ha ceduto. L’incidente sulla strada tra il centro e Marina Grande. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un 42enne ucraino è rimasto ferito nella serata di ieri, 20 marzo, a Capri: era appoggiato alla ringhiera di protezione di una strada quando la struttura ha improvvisamente ceduto e l'uomo è precipitato nel vuoto per circa 6 metri. Inizialmente è stato trasportato al Capilupi, successivamente le sue condizioni di salute hanno reso necessario il trasporto a Napoli per il ricovero in una struttura cittadina.

L'incidente si è verificato lungo via Don Giobbe Ruocco, la strada comunale che collega il centro dell'isola col porto di Marina Grande. A lanciare l'allarme è stata la moglie, che si trovava insieme a lui e che ha immediatamente allertato il commissariato di Polizia; poco dopo sono arrivati gli agenti insieme al personale del 118. L'uomo è stato recuperato dal terreno sottostante la carreggiata da una squadra dei Vigili del Fuoco e affidato ai sanitari; dopo le prime medicazioni e la stabilizzazione sul posto è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale di Capri.

Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente e i motivi per cui la ringhiera non ha retto; è possibile che la struttura abbia ceduto perché ancorata a un parapetto in cemento in pessime condizioni.