Forte esplosione al commissariato di Polizia a Castellammare di Stabia

Fortissima esplosione nel locali del commissariato di Pubblica Sicurezza a Castellammare di Stabia, popoloso centro in provincia di Napoli. Il fatto è avvenuto poco dopo le 15.30. Indagini in corso, non sono registrati feriti. Testimoni riferiscono a Fanpage.it di aver sentito esplosioni e odori tipici dei fuochi d’artificio in concomitanza con il boato.