Castellammare di Stabia, esplosa grossa conduttura dell’acqua, evacuati residenti e spiaggia

Castellammare di Stabia, allarme per un allagamento causato dall'esplosione di una grossa tubatura dell’acqua della Gori. La condotta, per cause in corso di accertamento si è lesionata e il flusso d'acqua che ne esce è notevole. È avvenuto in zona via Acton, sul posto ci sono i carabinieri della locale stazione. Sono state evacuate le abitazioni sottostanti e le persone in spiaggia, circa una quarantina. Chiuse via Acton e la strada statale 145. Nessun ferito registrato. Personale della Gori è sul posto e sta chiudendo la tubatura principale, verrà attivata quella secondaria sott'acqua per garantire il servizio.