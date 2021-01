Blitz nella notte dei carabinieri a Castellammare di Stabia: sgominato un nuovo clan di narcos, che aveva iniziato la scalata ai vertici per creare un nuovo polo camorristico autonomo. I militari dell’Arma fin da questa notte stanno eseguendo numerosi arresti in tutto il territorio stabiese. Il clan era dotato di un vero e proprio arsenale da guerra.

Si tratta di una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) partenopea in corso fin dalle prime luci dell’alba. I militari dell’Arma hanno arrestato diversi soggetti, gravemente indiziati a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi clandestine, anche da guerra, con relativo munizionamento e ricettazione.

Le indagini sono state avviate nel 2017 e sono state condotte dai Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia sotto la direzione della Dda di Napoli. Nel corso di questi anni, gli investigatori sono riusciti ad accertare la nascita sul territorio stabiese di un’associazione armata finalizzata al narcotraffico, che si prefiggeva la creazione di un nuovo polo camorristico autonomo. Sembra non trovare pace, insomma, il territorio stabiese, già colpito duramente in questi anni dalla criminalità organizzata che ne preclude le possibilità di una crescita economica sana e di benessere per la cittadinanza. L'attenzione della Procura e della Direzione Distrettuale Antimafia è sempre altissima anche sull'emergere di nuovi cartelli criminali.