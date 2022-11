Caso Marzia Capezzuti, entro 120 giorni l’autopsia sui resti trovati nel casolare abbandonato Il medico legale incaricato dagli inquirenti di effettuare l’autopsia sui resti che potrebbero essere di Marzia Capezzuti effettuerà l’esame entro 120 giorni.

A cura di Valerio Papadia

Marzia Capezzuti

Ci vorranno al massimo altri 4 mesi, 120 giorni, per sapere se quei resti ritrovati in un casolare abbandonato a Faiano, alla fine di ottobre, appartengono a Marzia Capezzuti, la 29enne scomparsa l'8 marzo del 2022 da Pontecagnano, nella provincia di Salerno. Questo è il tempo che il medico legale incaricato dalla Procura, il dottor Giovanni Santurro – direttore dell'istituto di Medicina Legale dell'ospedale di Salerno – si è preso per effettuare tutti gli esami necessari su quei resti, che confermeranno in via definitiva se si tratta di Marzia oppure no.

I resti sono stati trasferiti in un altro ospedale per l'autopsia

Proprio per consentire al medico legale di effettuare l'autopsia, i resti trovati nel casolare abbandonato il 25 ottobre scorso sono stati trasferiti dall'obitorio dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove si trovavano, all'obitorio dell'ospedale Gaetano Fucito di Mercato San Severino: soltanto nell'ospedale della provincia, infatti, ci sono le strumentazioni adatte a svolgere l'esame autoptico sui resti rinvenuti, che sono in avanzato stato di decomposizione.

Marzia Capezzuti, 7 indagati per l'omicidio

Per la scomparsa, l'omicidio, la distruzione e l'occultamento del cadavere di Marzia Capezzuti sono 7 le persone indagate. Tra questi c'è la donna che ospitava Marzia, vale a dire la sorella dell'ex fidanzato della 29enne, poi deceduto, nella cui casa Marzia continuava a vivere nonostante la morte dell'amato. In molti, dalla scomparsa della donna, hanno raccontato delle violenze a cui Marzia sarebbe stata sottoposta in quella casa e spesso era stata vista girare per strada a Pontecagnano con evidenti segni sul volto.