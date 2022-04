Caserta e provincia inondate di false monete da 2 euro francesi: scoperta una “Zecca” clandestina A Castel Volturno, nella provincia di Caserta, i carabinieri hanno scoperto una vera e propria “Zecca” clandestina nella quale si producevano false monete da due euro francesi: un 71enne è stato arrestato.

A cura di Valerio Papadia

Una vera e propria "Zecca" clandestina, nella quale si producevano false monete da due euro riportanti effige francesi, che poi venivano spacciate in tutta la provincia di Caserta, è stata scoperta a Castel Volturno dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e dai carabinieri della II Sezione Operativa del Comando Antifalsificazione Monetaria di Napoli: contestualmente, un uomo di 71 anni del posto, già sottoposto ai domiciliari, è stato arrestato per falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate e fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

I militari dell'Arma hanno sottoposto a controllo l'abitazione del 71enne, scoprendo la "Zecca clandestina": in casa, infatti, l'uomo aveva un conio per la produzione di monete da 2 euro che vengono prodotte in Francia. Nello specifico, i carabinieri hanno posto sotto sequestro: