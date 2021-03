Troppi contagi da Covid19 nell’Asl di Caserta, a rischio zona rossa 26 Comuni della provincia, tra i quali anche grandi centri come Santa Maria Capua Vetere e Maddaloni. Mentre altri 2 Comuni rischiano di finire in zona arancione. A delineare il quadro del rischio pandemia è l’Asl di Caserta, con una nota urgente inviata oggi, 2 marzo 2021, ai Direttori dei Distretti Sanitari e firmata dal direttore generale dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo con ad oggetto “Misure di contenimento generalizzate sulla base del DPCM – Chiusura esercizi non essenziali o riduzione oraria, sospensione attività scolastica in presenza”.

Si tratta di una nota dell’Asl indirizzata ai responsabili dei distretti sanitari territoriali che a loro volta potranno informare i sindaci dei rispettivi Comuni, le autorità deputate poi a prendere eventualmente provvedimenti di dichiarazione di zona rossa tramite apposite ordinanze.

La lettera dell'Asl: "26 Comuni a rischio zona rossa"

La valutazione dell’Asl di Caserta viene fatta sulla base dell’“andamento epidemiologico relativo alla settimana 22-28 febbraio 2021, considerata l’evoluzione degli indicatori regionali”. Nella missiva, il manager dell’Asl chiede ai Direttori dei Distretti Sanitari, “di attivarsi per le dovute comunicazione con i sindaci di afferenza, tanto al fine di porre in essere gli adempimenti previsti alle recenti disposizioni normative”. Ecco l’elenco dei Comuni che rischiano di finire in zona rossa o arancione. Anche se nella nota sono segnati 27 comuni numerati in fascia rossa ne sono nominati solo 26 (manca il numero 21).

Comuni in Fascia rossa

Arienzo Calvi Risorta Casaluce Casapulla Castel Morrone Cervino Conca della Campania Grazzanise Letino Macerata Campania Maddaloni Marzano Appio Mignano Montelungo Parete Pietramelara Roccamonfina Roccaromana San Cipriano d’Aversa San Felice a Cancello San Marco Evangelista San Prisco Santa Maria Capua Vetere Santa Maria la Fossa Succivo Valle di Maddaloni Villa Literno

Comuni in Fascia Arancione

Francolise Lusciano

Il post pubblicato da Gianfranco Della Valle, sindaco di Castel Morrone, in provincia di Caserta.