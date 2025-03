video suggerito

Carte clonate per riempire "gratis" taniche di benzina: due arresti nel Napoletano Mille euro su carte carburante clonate: fratello e sorella sorpresi a riempire taniche di benzina in una stazione di servizio a Giugliano in Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le carte clonate sequestrate dai carabinieri

Carte clonate per fare rifornimento, riempendo taniche di benzina che poi venivano portate via in auto. Due gli arresti a Giugliano in Campania, nell'hinterland di Napoli: ma il fenomeno, nelle ultime settimane, si sta ripetendo con solerzia, così come, di pari passo, la repressione da parte delle forze dell'ordine.

Le taniche di benzina caricate nel portabagagli

L'ultimo caso questa notte: due carabinieri liberi dal servizio sono passati presso la stazione IP di via San Francesco a Patria, notando un uomo e una donna che riempivano diverse taniche di benzina. Allertata la centrale, sul posto sono giunti anche i carabinieri della sezione Radiomobile, fermando i due per un controllo: si trattava di fratello e sorella, già noti alle forze dell'ordine, che con loro avevano quattro carte carburanti clonate per mille euro di spesa complessivi. I due, 44 lui, 38 lei, avevano già riempito diverse taniche per un totale di 338 euro di benzina. Arrestati per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, i due sono ora in attesa di giudizio.

Altre taniche di benzina caricate nell'automobile