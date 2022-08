Caro energia, allarme di Confesercenti in Campania: “40mila persone rischiano di perdere il lavoro” Secondo l’associazione, a causa dell’aumento dell’energia, in Campania sarebbero 11mila le imprese che rischiano di chiudere nei prossimi mesi.

A cura di Valerio Papadia

Il caro energia, con l'aumento vertiginoso di gas e corrente elettrica, sta mettendo a dura prova privati cittadini, imprese ed esercizi commerciali. L'Osservatorio di Confesercenti in Campania ha stimato che, a causa proprio del caro energia, sono 11mila le aziende che potrebbero chiudere nei prossimi mesi, con la conseguenza di 40mila dipendenti che si ritroverebbero senza lavoro. "La situazione è molto complicata: secondo la stima del nostro Osservatorio, tenendo conto anche dei nuovi rincari del costo dell’energia e del gas attesi purtroppo per ottobre, le attività nella nostra regione a rischio chiusura, entro dicembre, sono ben 11.300. Tremila ristoranti sui 16mila in totale presenti in Campania rischiano di dover chiudere i battenti, lo stesso dicasi per 6000 bar (sui 30mila esistenti) che potrebbero non riuscire a far fronte a tali spese. Situazione difficile pure nel settore alberghiero: secondo le nostre stime 300 Hotel (su 1600) e 2000 Bed&Breakfast (su 10mila) rischiano la chiusura entro fine anno" dichiara Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno.

Bolletta di 8 miliardi di euro in più per le aziende rispetto allo scorso anno

Secondo la stima effettuata da Confesercenti a livello nazionale, nei prossimi 12 mesi per le piccole e medie imprese attive nel turismo e nel settore terziario è prevista una maxi bolletta di 11 miliardi di euro: un rincaro di ben 8 miliardi di euro in più rispetto alla bolletta dei 12 mesi precedenti. Maggiormente colpite, secondo lo studio dell'Osservatorio di Confesercenti, sono le imprese attive nel settore della ristorazione e della gastronomia, con un rincaro di circa 2 miliardi di euro.