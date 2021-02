Bambini mascherati da rider a Carnevale 2021 a Napoli. Tra i costumi del martedì grasso, che quest’anno cade il 16 febbraio, c’è anche quello del fattorino che consegna pizze, panini e sushi a domicilio, sfrecciando col suo scooter per far arrivare a casa alle famiglie i pasti ancora fumanti direttamente dalle cucine dei ristoranti. Una figura sempre più diffusa nel capoluogo campano, dopo la pandemia del Coronavirus, che ha imposto forti restrizioni nella possibilità di uscire delle persone e quindi anche di pranzare e cenare al ristorante. Nella foto, condivisa sui propri profili social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e dal giornalista Gianni Simioli, de La Radiazza di Radio Marte, si vede un bimbo in piazza Municipio, vestito con un costume di un rider in sella ad un piccolo scooter bianco, con il sacco dei panini sulle spalle.

Lo scatto ha fatto subito intenerire i cuori di migliaia di napoletani. “Per il Carnevale 2021 – commenta il consigliere Francesco Emilio Borrelli – nascono i primi omaggi ai rider, una categoria sin troppo tartassata e sottovalutata. Noi li sosteniamo e difendiamo”. Mentre Gianni Simioli scrive: “Per il Carnevale 2021 cominciamo con un omaggio a Gianni, il rider diventato famoso, suo malgrado, in seguito alla famosa e violenta rapina subita? Ci piace pensare sia così”. La mamma del piccolo ritratto nella foto, poi, dopo aver ringraziato tutti per i complimenti, ha spiegato nei commenti, che il figlioletto si è travestito da rider perché anche il suo papà fa quel lavoro. Un mestiere onesto che oggi dà lavoro a tantissimi napoletani.