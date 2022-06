Carlo Conti a Procida, relax sulla spiaggia del Postino di Troisi Il presentatore televisivo Carlo Conti alla spiaggia del Postino di Troisi sull’isola di Procida.

Carlo Conti e Carlo Ambrosino a Procida

Procida Capitale della cultura diventa sempre più capitale dei vip. Che scelgono quasi sempre di dedicare una tappa della loro sortita isolana alla spiaggia forse più bella, sicuramente più suggestiva, dell'isola di Arturo: quella del Pozzo Vecchio, conosciuta dagli anni Novanta come La Spiaggia del Postino, poiché qui Massimo Troisi girò alcune scene bellissime dell'ultimo film della sua purtroppo breve vita.

Stavolta a Procida ha fatto capolino Carlo Conti: il presentatore si è goduto lo spicchio di costa procidana dove il sole resta più a lungo e da dove si può ammirare un tramonto mozzafiato insieme alla moglie Francesca Vaccaro e al figlio Matteo. A far compagnia ai tre un habitué di Procida, ovvero Giulio Golia, volto storico delle Iene. Simpatico e disponibile come sempre a selfie e saluti con i fan, Conti è stato accolto da Carlo Ambrosino, bagnino e gestore del lido Annamaria al Pozzo Vecchio e punto di riferimento per italiani e stranieri che approdano sull'isola.