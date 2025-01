video suggerito

Carabinieri aggrediti durante un posto di blocco, alcuni passanti corrono in aiuto dei militari È accaduto ad Atripalda, nella provincia di Avellino: i due responsabili dell'aggressione, fermati e identificati, sono stati denunciati a piede libero.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Carabinieri aggrediti durante un controllo in strada: accade ad Atripalda, nella provincia di Avellino; i due aggressori sono stati fermati, identificati e denunciati. Durante un controllo stradale di routine nel centro della cittadina irpina, i militari dell'Arma hanno sottoposto a controllo due giovani extracomunitari che, alla richiesta di presentare i documenti dapprima si sono rifiutati, poi sono passati all'azione e hanno aggredito i carabinieri.

I militari stavano per essere sopraffatti dai due quando, fortunatamente, alcuni passanti hanno assistito alla scena e sono intervenuti in loro aiuto. Nel frattempo, sul posto sono intervenute altre quattro pattuglie: i carabinieri hanno così fermato e identificato i due aggressori, che sono stati denunciati a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.

Sull'episodio di Atripalda è intervenuto l'onorevole Edmondo Cirielli, coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia, che ha definito "inaccettabile" quanto accaduto nella provincia di Avellino. "Solidarietà e vicinanza ai due carabinieri che ad Atripalda sono stati aggrediti fisicamente da due extracomunitari fermati per un controllo. L'ennesima vile aggressione da parte di persone straniere ai danni delle nostre Forze dell'Ordine, che stavano compiendo il loro dovere, e che ogni giorno, con coraggio e spirito di sacrificio, mettono a repentaglio la propria vita per la nostra sicurezza. Un fatto grave e inaccettabile che merita una risposta adeguata e immediata" ha detto Cirielli.