Sull’isola di Capri si fermano tutti i bus pubblici: gli autisti sono senza stipendio da 3 mesi Fermi in deposito i bus dell’Atc, l’azienda dei trasporti pubblici di Capri, questa mattina: c’è la protesta di autisti e meccanici senza stipendio da 3 mesi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tutti fermi in deposito i bus dell'Atc, l'azienda dei trasporti pubblici di Capri, questa mattina, per la protesta degli autisti e dei meccanici disperati, perché senza stipendio ormai da 3 mesi. I lavoratori, scrive Adolfo Vallini, sindacalista Usb, "hanno deciso di incrociare le braccia e si sono radunati in assemblea permanente, con astensione dal lavoro, nei pressi dell’autoparco aziendale. Una situazione esplosiva, precipitata dopo l'esito negativo dell'incontro in Prefettura del 17 gennaio scorso quando la Città Metropolitana di Napoli e l'Azienda non sono riusciti a garantire il pagamento immediato dei salari arretrati".

I lavoratori dell'Atc avevano organizzato manifestazioni di protesta già negli scorsi giorni. I dipendenti dell'Atc aspettano di ricevere ancora la tredicesima mensilità, gli stipendi di dicembre e gennaio, i ticket e le competenze arretrate. "Chiediamo scusa all'utenza per i disagi procurati – dichiara Francesco Chierchia autista e RSA dell'Unione Sindacale di Base – ma non abbiamo più nemmeno i soldi per pagare i mutui, le bollette ed acquistare i generi di prima necessità. Una situazione drammatica per le nostre famiglie, molte delle quali monoreddito. Per poter andare avanti siamo costretti a chiedere soldi in prestito a parenti e amici". "I lavoratori sono esasperati, pretendono una risoluzione definitiva della vicenda – riprende Adolfo Vallini dell'Esecutivo USB lavoro privato – chiediamo alla Città Metropolitana di Napoli di farsi carico degli stipendi per conto dell'azienda, nonché di verificare la sostenibilità delle concessioni affidate all'ATC".