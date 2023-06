Capri, dopo 9 anni riapre la bellissima via Krupp, strada tutta curve che scende fino al mare La strada riaprirà sabato 24 giugno con una cerimonia ufficiale, alla quale prenderà parte il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

A cura di Valerio Papadia

Dopo nove anni in cui è stata interdetta e chiusa al pubblico, sull'isola di Capri riapre la bellissima via Krupp, la strada panoramica tutta curve che dai Giardini di Augusto conduce fino a Marina Piccola. La strada, costruita dal magnate tedesco Alfred Friedrich Krupp e inaugurata nel 1902, era chiusa da 9 anni a causa della caduta di alcuni massi: via Krupp riaprirà sabato 24 giugno, alle ore 17.30, con una cerimonia ufficiale alla quale parteciperanno il sindaco di Capri Marino Lembo e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

"Un percorso romantico tanto caro soprattutto ai viaggiatori tedeschi, legati da sempre, per tradizione, alla nostra isola. Riaprire oggi via Krupp vuol dire restituirle il suo originario valore, come tributo alla bellezza della natura e simbolo di eterna libertà" ha dichiarato il primo cittadino di Capri.

In occasione della riapertura di via Krupp, sull'isola azzurra venerdì 23 e sabato 24 giugno si svolgerà la rassegna "Capri d'Autore", curata da Valentina Fontana. Nell'ambito della rassegna, sono previsti incontri con il ministro Sangiuliano e con la ministra del Turismo Daniela Santanché.