Capri, cadavere trovato in mare vicino ai Faraglioni: indagini in corso Il corpo, non ancora identificato, è stato rinvenuto questa mattina dalla Guardia Costiera a Marina Piccola, non lontano dai Faraglioni.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia a Capri: il cadavere di una persona – non ancora identificato – è stato rinvenuto in mare questa mattina, venerdì 1° settembre. Il corpo è stato rinvenuto dalla Guardia Costiera dell'isola azzurra nelle acque di Marina Piccola, al di sotto della nota via Krupp, poco distante dai famosi Faraglioni. Le motovedette della Guardia Costiera, giunte sul posto, si sono adoperate subito per ripescare il cadavere dallo specchio d'acqua: il corpo è stato poi portato a riva, al porto turistico di Marina Grande, dove nel frattempo erano intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Ancora sconosciute le cause della morte

Si indaga innanzitutto risalire all'identità della vittima, che come detto al momento è ancora sconosciuta. Da accertare anche le cause della morte: allo stato attuale delle indagini, le forze dell'ordine non escludono alcuna ipotesi, dal tragico incidente al gesto volontario. Con molta probabilità, sul corpo verrà effettuata, nelle prossime ore, l'autopsia, che dovrebbe chiarire con precisione tutti i contorni della vicenda.