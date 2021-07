Flavio Briatore a Capri, pranzo con la ex Elisabetta Gregoraci e jogging con Matteo Renzi Selfie d’ordinanza per Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci in quel di Capri, poi l’uomo del Billionaire individuato su una ripida salita dell’isola Azzurra durante una sessione di jogging con Matteo Renzi. L’ex premier, così come molti altri vip, è sull’isola Azzurra per partecipare alla serata di Gala e beneficenza organizzata per il terzo anno alla certosa di San Giacomo dalla maison fiorentina “LuisaViaRoma” .

A cura di Redazione Napoli

Selfie d'ordinanza per Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci in quel di Capri: è l'uomo del Billionaire a pubblicare la foto con la ed ex compagna. Nessuno parla di ritorno di fiamma, ovviamente: i due oltre ad avere un figlio, hanno anche questioni d'affari in comune, quindi l'incontro non sarebbe preludio a nient'altro. Niente romanzo caprese, dunque, com'è accaduto per Ben Affleck e Jennifer Lopez.

Detto ciò, Briatore è stato poi avvistato anche lungo via Matermania con Matteo Renzi ed un altro ospite straniero, tutti a fare jogging. L'ex premier, così come molti altri vip, è sull'isola Azzurra per partecipare alla serata di Gala e beneficenza organizzata per il terzo anno alla certosa di San Giacomo dalla maison fiorentina “LuisaViaRoma” . All’asta sarà messa anche una auto Cooper del 1961 appartenuta a Steve McQueen.

Ospiti d’onore della serata di gala, che si terrà questa sera nel chiostro trecentesco dell’isola azzurra, Katy Perry e John Legend: la popstar americana è arrivata a Napoli ieri un volo privato poi sull'isola in motoscafo. Presente anche anche il compagno della Perry, l’attore inglese Orlando Bloom, che, invece, si è concesso una passeggiata. Fine luglio caprese pure per Heidi Klum (ex di Briatore) con il marito Tom Kaulitz e per la super modella Emily Ratajkowsky col marito, l’attore Sebastian Bear-McClard, per l'italiana Melissa Satta e (almeno stando alla sue stories su Instagram) per la giovane cantante italiana Madame.