Capra sul traghetto per Ischia al guinzaglio e col pannolino: sorpresa tra i turisti La capretta si chiama Pissy, ha raccontato la padrona, che l’ha salvata dal macello: “Ora viaggia sempre con me”

A cura di Pierluigi Frattasi

Che ci fa una capra imbarcata sul traghetto per Ischia, con tanto di guinzaglio e pannolino? Va in vacanza sull'Isola Verde assieme alla sua padrona, dalla quale è inseparabile. La viaggiatrice a quattro zampe si chiama "Pissy". La padrona Rosaria ha raccontato che sono inseparabili, per questo la porta sempre con sé dovunque vada, compresa la vacanza. La capra, secondo quanto raccontato, avrebbe circa 2 anni e mezzo e sarebbe stata salvata dal macello a Pasqua, per essere, poi, curata amorevolmente dalla padrona. Oggi sarebbe più affettuosa di un cagnolino.

Sorpresa tra i passeggeri del traghetto

La notizia è stata riportata da diverse testate del Golfo, come il Dispari Quotidiano. Il video pubblicato su Ischitan Post sta facendo in queste ore il giro del web. Nelle immagini, si vede, la capretta sostare tranquilla nell'area dei passeggeri sul ponte del traghetto, mentre la sua padrona l'accarezza, tra la meraviglia degli altri viaggiatori. In tantissimi l'hanno immortalata con selfie e video.

La padrona: "L'ho salvata dal macello"

La padrona Rosaria ha raccontato a Ischitan Post che si tratta di "un maschio castrone". "Ce l'ho da due anni e mezzo – ha spiegato – Non avevo nessuna intenzione di crescere una capretta, anche se sono una animalista. Ho un maneggio, con altri animali. Anni fa ho deciso di salvarla dal macello. Oggi vive con me a casa, viene sempre in vacanza con me in albergo e tutti i miei spostamenti li programmo in base alle sue esigenze".

"Si è adattato alla vita domestica – ha aggiunto – si comporta come un cagnolino e si relaziona all'essere umano come farebbe un qualsiasi animale domestico, con affetto, comprensione, adattamento alla vita domestica e siamo felici. Spero che questa storia possa essere d'esempio per adottare una capretta o altri animali e salvarli dalla morte".