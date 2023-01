Capodichino, lascia l’auto al parcheggio in Aeroporto, ma gliela rubano: “Le telecamere non funzionano” Il furto dell’auto in uno dei parcheggi esterni nella zona dell’aeroporto. Borrelli (Verdi): “Si verifichi il funzionamento del sistema di videosorveglianza”

A cura di Pierluigi Frattasi

Lascia l'auto in sosta al parcheggio P1 dell'Aeroporto di Capodichino, ma quando torna a prenderla la sorpresa: la macchina non c'è più. Rubata. La vittima è un assistente di volo di una nota compagnia low cost che il 12 gennaio scorso ha sporto denuncia per quanto accaduto, al drappello della Polizia di Stato di Capodichino. Il proprietario aveva lasciato l'auto in sosta nei pressi dell'ingresso del parcheggio privato, regolarmente chiusa a chiave, il 10 gennaio ed era andato a ritirarla due giorni dopo, scoprendo però che la vettura non c'era più. A denunciare l'accaduto è stato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha pubblicato un post su Facebook: "Va verificato anche il funzionamento delle telecamere nell'area dell'aeroporto di Napoli".

La vittima a Borrelli: "Le telecamere non funzionano"

Secondo quanto denunciato dalla vittima del furto a Borrelli, purtroppo, le telecamere di sicurezza nella zona dell'aeroporto non sarebbero funzionanti:

“Torno a riprendere la mia auto dopo averla lasciata al parcheggio P1 dell'aeroporto di Capodichino – si legge nella dichiarazione della vittima riportata da Borrelli – ma scopro che è stata rubata. Sporgo denuncia alla polizia dell’aeroscalo che mi rassicura dicendo che indagheranno attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza. In mancanza di notizie dopo alcuni giorni mi reco al comando e mi liquidano dicendo che le telecamere non funzionano da anni. Allora chiedo gentilmente di dare un’occhiata anche a quelle per strada intorno all'aeroporto mi rispondono che non funzionano neanche quelle”.

Per Borrelli,