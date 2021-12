Capodanno 2022 in piazza a Napoli, il sindaco Manfredi: “Valutiamo in base ai contagi” Il sindaco Manfredi: “Con la Regione i rapporti sono ottimi. Per gli eventi pubblici dobbiamo valutare l’andamento dei contagi”

A cura di Pierluigi Frattasi

La festa di Capodanno in piazza a Napoli? "Valuteremo giorno per giorno l'andamento della pandemia. Siamo in una fase molto delicata: in bilico tra una propagazione del virus e la capacità di contenerlo". Il sindaco Gaetano Manfredi frena sul concertone di fine anno che l'amministrazione comunale sta preparando. Il primo cittadino invita alla prudenza. "Bisogna vedere – precisa – quale sarà l'impatto del Super Green pass e dunque decideremo più avanti in relazione all'andamento della pandemia". Ieri, il governatore Vincenzo De Luca, ospite di un'iniziativa del Comune al Maschio Angioino, aveva ribadito i suoi dubbi sulle feste di piazza durante le festività natalizie a causa del rischio di nuovi contagi: "Mi auguro che non ci facciamo male con questa quarta ondata di epidemia – aveva detto De Luca – Le amministrazioni decidono anche gli eventi pubblici, ma è evidente che se precipitano in maniera drammatica il contagio e la crisi Covid, si chiude tutto. O pensate che per fare una festa dobbiamo poi chiudere le nostre città per 5 mesi e chiudere le attività economiche? Stiamo attenti, non c'è da scherzare. Dobbiamo avere il massimo di responsabilità e di controllo”.

Manfredi: "Con la Regione ottimi rapporti"

Il primo cittadino partenopeo però ci tiene a precisare che i rapporti con la Regione Campania "sono ottimi". Nessuno scontro, insomma, nessun gelo con Palazzo Santa Lucia. Anzi, spiega Manfredi, "c'è un'ottima intesa istituzionale e dobbiamo lavorare insieme nell'interesse dei cittadini". Nessun passo indietro del Comune, insomma, sull'evento in piazza del Plebiscito, che dovrebbe riprendere il format dello show musicale "Passione" di John Turturro, con i cantanti napoletani. Ma la sua realizzazione dipenderà dall'andamento dei contagi e dalle eventuali normative anti-Covid19.