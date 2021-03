in foto: Il plesso Monaldi dell’Ospedale dei Colli

È ancora caos traffico nella Zona Ospedaliera di Napoli. I lavori del cantiere ai Camaldoli, in via Santa Croce ad Orsolone per i nuovi collettori fognari, iniziati a febbraio, procedono a rilento. La strada che porta agli ospedali Monaldi e Cotugno, molto usata anche dalle ambulanze Covid, è chiusa dal 25 febbraio scorso. La società esecutrice la scorsa settimana ha chiesto una proroga al Comune di Napoli fino al 15 aprile. Ci sarebbero ritardi legati ad ostacoli e sottoservizi, tubature di gas, acqua e luce, scoperte nel sottosuolo. Ma i tecnici di Palazzo San Giacomo hanno negato l’ulteriore rinvio.

"Ostacoli nel sottosuolo? Si dovevano prevedere nel progetto"

Secondo il Comune, infatti, via Santa Croce ad Orsolone è un asse primario strategico per la circolazione veicolare della Zona Ospedaliera e bisognerebbe accelerarne la riapertura. Si tratta infatti di una strada di collegamento all’Ospedale dei Colli Monaldi-Cotugno, centro di riferimento regionale per la lotta al Coronavirus, abitualmente utilizzata anche dalla ambulanze. I tecnici del Municipio hanno quindi rigettato la richiesta di proroga, con la motivazione che già nella fase del progetto si sarebbe dovuto verificare la presenza di sottoservizi. “Ogni altra proroga – scrivono i tecnici – risulta inammissibile e non più tollerabile”.

Sul Lungomare lavori fino a fine aprile

Proseguono, intanto, i lavori dell'elettrodotto sul Lungomare di Napoli. Il Comune ha prorogato fino al 27 aprile il cantiere di Terna, per la posa dei cavi di alta tensione dell'elettrodotto Fuorigrotta-Napoli Centro. Tra il 15 e il 23 marzo il cantiere dovrebbe spostarsi nella zona di attraversamento tra Mergellina e via Caracciolo. I lavori non richiederanno la chiusura della strada e saranno eseguiti in due fasi. Sarà rifatta anche tutta la segnaletica orizzontale, linee di arresto, delle precedenze, isole zebrate, scritte, simboli e strisce bianche pedonali. L’impresa si è impegnata a eseguire i lavori su più turni per ridurre al minimo i tempi dell’intervento.