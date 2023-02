Caos traffico, aperta preferenziale di via Colombo ma mancano i cartelli: auto incolonnate Riaperte le preferenziali di via Colombo a Napoli, ma manca la segnaletica stradale: gli automobilisti restano quindi incolonnati lungo la strada ordinaria.

A cura di Nico Falco

Una lunga fila di auto bloccate sul lato destro, corsia preferenziale aperta al traffico ma completamente vuota. É la scena che si poteva vedere oggi pomeriggio lungo via Colombo, all'altezza del Varco Immacolatella del cantiere Terna, dove il Comune ha cercato di far defluire meglio la circolazione aprendo le due corsie della preferenziale.

Di questo cambiamento, però, non sono stati avvertiti gli automobilisti: mancano, infatti, cartelli e indicazioni che segnalino la possibilità di percorrere anche quelle corsie fino a poche ore prima vietate, col risultato che le automobili continuano a incolonnarsi sull'unica strada che ritengono possibile, rassegnati a quel paio d'ore di coda per percorrere via Marina.

La situazione, decisamente paradossale, si inquadra in questi giorni di caos traffico del centro di Napoli. Nei giorni scorsi c'era stata la chiusura della Galleria Vittoria, con conseguente deviazione del traffico sul lungomare, riaperto, e l'inversione del senso di marcia su via Chiatamone. Ieri la Galleria è stata riaperta, ma questa mattina nuovo stop a causa di un incendio: uno scooter ha preso fuoco, scatenando il panico.

Il tratto è stato quindi interamente chiuso al traffico e poco dopo è stata riaperta la corsia che va da via Acton verso piazza Vittoria. Prima che potesse venire riaperta anche l'altra corsia, quella che va da via Arcoleo verso piazza Municipio, sono però trascorse quattro ore: l'incendio dello scooter era stato subito domato, ma per fuggire alcuni automobilisti avevano lasciato i veicoli nella galleria e una di queste era rimasta sulla carreggiata ed è stata rimossa col carro attrezzi.