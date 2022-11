Cantiere illegale nella scuola di fronte alla caserma dei carabinieri: operai in nero e irregolarità Operai ‘in nero’ in cantiere scuola, denuncia nel Napoletano Sanzionata ditta al lavoro vicino caserma dei carabinieri a Torre del Greco.

A cura di Redazione Napoli

Non hanno problemi ad aprire un cantiere illegale in una scuola e per giunta davanti ad una caserma dei carabinieri. Erano evidentemente convinti di restare impuniti i titolari dell'azienda che aveva avviato i lavori nell'ex Pretura a Torre del Greco (Napoli), lì dove – grazie ad un'intesa siglata tra Comune e Città Metropolitana – sono in corso gli interventi di adeguamento in vista del trasferimento dell'istituto Nautico, la cui attuale sede deve tornare all'Asl Napoli 3 Sud.

Un cantiere dove, visti i tanti enti pubblici impegnati, nessuno penserebbe mai di poter trovare irregolarità. Invece, durante un controllo, i militari dell'Arma della locale stazione Capoluogo, impegnati insieme ai colleghi del nucleo operativo del gruppo tutela del lavoro di Napoli in un servizio sulle attività edili in corso nella città vesuviana, si sono imbattuti in irregolarità che al termine dell'ispezione hanno prodotto un totale di nove sanzioni, per complessivi 27mila euro.

La più importante è stata constatare come due lavoratori, su un totale di sei impiegati, risultassero "in nero". Anche per questo motivo, le attività sono state momentaneamente sospese in attesa della regolarizzazione dei dipendenti, necessaria per procedere con la costruzione. L'amministratore unico della ditta che ha ricevuto l'appalto è stato denunciato anche per non aver avviato i lavoratori alle prescritte visite mediche e alla necessaria formazione.