video suggerito

Campi Flegrei, terremoto magnitudo 1,5 oggi venerdì 16 agosto Scossa ai Campi Flegrei, magnitudo 1,5 alle ore 16.33. Avverita a in alcune aree di Pozzuoli, Bagnoli e Fuorigrotta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una scossa di terremoto, fortunatamente lieve, magnitudo 1,5 scala Richter, si è verificata alle 16.33 di oggi, venerdì 16 agosto nella caldera dei Campi Flegrei. Il sisma si inscrive nell'attività del bradisismo in atto da tempo. La scossa è stata avvertita nella zona della Solfatara, in parte di Pozzuoli (via Dazio, via Pisciarelli) ma anche a Bagnoli e Fuorigrotta alcuni residenti riferiscono di aver percepito il movimento sotto i piedi. Nessun danno a persone o cose.