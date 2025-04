video suggerito

Campi Flegrei, la velocità di sollevamento del suolo sta diminuendo: bollettino Ingv Il bollettino dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv per il periodo 21-27 aprile 2025. “I valori degli ultimi 15 giorni evidenziano una possibile ulteriore diminuzione della velocità di sollevamento” Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo i terremoti di magnitudo 4.6 del 13 marzo e 3,9 del 15 marzo ai Campi Flegrei "si registra una diminuzione della velocità di sollevamento del suolo, con un valore medio di velocità mensile di circa 20 millimetri al mese. I valori degli ultimi 15 giorni evidenziano una possibile ulteriore diminuzione della velocità media mensile di sollevamento, che sarà verificata e quantificata con i dati delle prossime settimane". È quanto emerge dall'ultimo bollettino settimanale dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, pubblicato oggi, martedì 29 aprile 2025, e relativo alla settimana 21-27 aprile.

La deformazione del suolo, quindi, uno dei parametri del bradisismo, assieme alla sismicità, starebbe rallentando. Nello stesso periodo esaminato "nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 57 terremoti", tra i quali la scossa con magnitudo maggiore è stata di 2.7, il 25 aprile. Infine, per l'aspetto geochimico, relativo alla composizione delle fumarole, "Non si segnalano variazioni significative dei parametri geochimici monitorati nella settimana di riferimento rispetto ai trend di aumento dei flussi e di riscaldamento del sistema idrotermale già noti. Il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale di Pisciarelli nell’ultima settimana ha mostrato un valore medio di ~96 °C e un range di variazione da ~94 °C a ~98 °C, con i valori più bassi registrati in concomitanza degli eventi piovosi". Dall'analisi di questi dati, l'Osservatorio Vesuviano "sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica", ritiene che "non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine".

Ai Campi Flegrei 57 terremoti dal 21 al 27 aprile

Dal 21 al 27 aprile 2025, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 57 terremoti. Di questi, 22 terremoti sono sono avvenuti nel corso di tre sciami sismici:

1. dalle 01:37 UTC del 24/04/2025 10 terremoti con 0.0≤Md≤2.0(±0.3), avvenuti nell’area di Pozzuoli;

2. dalle 06:28 UTC del 25/04/2025 5 terremoti con 0.0≤Md≤2.7(±0.3), avvenuti nell’area di Pozzuoli;

3. dalle 18:43 UTC del 27/04/2025 7 terremoti con 0.0≤Md≤1.6(±0.3), avvenuti nell’area di Pozzuoli.

"Il sollevamento del suolo sta diminuendo"

In merito alla deformazione del suolo, l'Ingv rileva che:

Dalla metà di aprile ad agosto 2024 (fascia blu in Figura 4.2) il valore medio della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione è stato di circa 20±3 mm/mese alla stazione GNSS di Rione Terra (RITE). Da fine agosto il valore medio della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione è stato di circa 10±3 mm/mese alla stazione GNSS di RITE (fascia grigia in Figura 4.2). Tra i giorni 15 (inizio dello sciame) e 16 febbraio si è registrato un sollevamento massimo di circa 1 cm alle stazioni nella zona di massima deformazione, con valori in rapida diminuzione allontanandosi dal centro della caldera (Figure 4.2 e 4.3). I dati del mese successivo allo sciame sismico del 15-19 febbraio evidenziano una ripresa del sollevamento del suolo, con un valore medio di velocità mensile di circa 30±5 mm/mese (fascia verde in Figura 4.2). Dopo gli eventi sismici di Md=4.6 (13/03) e Md=3.9 (15/03) si registra una diminuzione della velocità di sollevamento del suolo, con un valore medio di velocità mensile di circa 20±5 mm/mese (fascia blu in Figura 4.2). I valori degli ultimi 15 giorni evidenziano una possibile ulteriore diminuzione della velocità media mensile di sollevamento, che sarà verificata e quantificata con i dati delle prossime settimane.

In conclusione, "il sollevamento totale registrato alla stazione GNSS di RITE è di circa 26.5 cm da gennaio 2024".