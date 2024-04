video suggerito

Campi Flegrei, in caso di evacuazione i residenti a Bagnoli andranno in Basilicata: c'è l'ok della Regione La Regione Basilicata ha approvato il Piano di Protezione Civile per l'accoglienza della popolazione del quartiere Bagnoli in caso di evacuazione dei Campi Flegrei.

A cura di Valerio Papadia

In caso di rischio imminente, nello scenario peggiore che potrebbe verificarsi nei Campi Flegrei, ovvero quello che porterebbe all'evacuazione della popolazione, i residenti di Bagnoli, quartiere della periferia Ovest di Napoli, andrebbero in Basilicata. La Giunta regionale della Basilicata, infatti, ha approvato il Piano di Protezione Civile per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione del quartiere Bagnoli, unitamente alla Regione Calabria, dove pure andrebbero parte dei residenti del quartiere.

A comunicarlo è stato Giovanni Di Bello, dirigente dell'Ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata. "Il Piano approvato – ha detto Di Bello – non rappresenta uno strumento statico ma revisionabile sulla base di eventuali disposizioni normative o cambiamenti significativi nella delimitazione della zona rossa, assicurando che la strategia di evacuazione rimanga efficace e tempestiva".

"Gli aggiornamenti riguarderanno, in particolare, le tematiche relative a infrastrutture di accessibilità e mobilità, hub e prima accoglienza e permanenza di medio e lungo periodo. Ciò al fine di definire, con sempre maggior dettaglio, il modello di accoglienza da garantire. Questa forma di collaborazione interregionale – conclude Di Bello – dimostra come la pianificazione e la cooperazione possano migliorare la resilienza delle comunità di fronte a disastri naturali".