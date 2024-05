video suggerito

Campi Flegrei, anche a Napoli un incontro tra cittadini e istituzioni sul bradisismo Martedì 14 maggio a Bagnoli incontro tra i cittadini che vivono nella caldera dei Campi Flegrei e le istituzioni sul bradisismo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prosegue la fase del Piano Campi Flegrei in cui le istituzioni incontrano la cittadinanza per fornire indicazioni precise e chiare sul bradisismo e su tutte le misure e i comportamenti da adottare in caso di imminente pericolo. Dopo Pozzuoli e Bacoli, anche i cittadini di Napoli che vivono nell'area della caldera dei Campi Flegrei – quindi quelli della zona occidentale del capoluogo – parteciperanno a un incontro con le istituzioni.

L'appuntamento è per martedì 14 maggio, alle ore 16, nell'Aula Consiliare della Decima Municipalità, in via Acate, nel quartiere Bagnoli. All'incontro saranno presenti il capo del Dipartimento di Protezione Civile Fabrizio Curcio, il presidente dell'Ingv Carlo Doglioni, il prefetto di Napoli Michele di Bari, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Saranno presenti, inoltre, il direttore generale della Protezione civile della Campania, Italo Giulivo, la direttrice del Dipartimento Vulcani dell'Ingv Francesca Bianco e il direttore dell'Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito.

Gli incontri per informare e consapevolizzare la cittadinanza rientrano, come detto, nel Piano Campi Flegrei varato dal governo. Nel piano sono previste anche esercitazioni di evacuazione in caso di pericolo: le prossime si terranno il 30 e il 31 maggio.