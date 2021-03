Il governatore Vincenzo De Luca riapre i negozi di alimentari e di fiori nei mercati della Campania, chiusi da sabato scorso. Il dietrofront della Regione è arrivato ieri sera, con l’ordinanza anti-Covid numero 9 che ha rettificato quanto disposto da Palazzo Santa Lucia con le ordinanza 7 e 8 della settimana scorsa, che avevano istituito in Campania la zona rossa rafforzata. Ieri mattina, centinaia di mercatali avevano manifestato sul Lungomare, bloccando via Partenope e poi piazza Borsa, piazza Municipio e via Acton. A seguito della nuova ordinanza, i negozi di alimentari, di frutta e verdura e dei fiori all’interno dei mercati, da stamattina hanno riaperto al pubblico.

Ieri il corteo dei mercatali sul Lungomare

Solo ieri centinaia di mercatali da tutta la Campania si erano radunati sul Lungomare di Napoli in segno di protesta. Ma cosa dice l'ordinanza numero 9 firmata ieri sera dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca? “I negozi/box siti in prossimità o all'interno di aree mercatali, ove sussista la possibilità di contingentare gli accessi e limitatamente agli esercizi provvisti di accesso diretto alla rete idrica”. Di fatto il requisito dell'accesso diretto alla rete idrica sostituisce quello precedentemente richiesto nelle ordinanze 7 e 8 del 10 e 11 marzo scorso della disponibilità di un bagno individuale. Per effetto della novità hanno riaperto a Napoli i mercatini rionali, come quello della Torretta, Fuorigrotta o del Vomero, limitatamente ai negozi di alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici. Restano chiusi, all'interno dei mercati, le altre attività (abbigliamento, prodotti per la casa e altri).

Ancora chiusi i mercati all'aperto

Restano esclusi ancora gli ambulanti e dunque la stragrande maggioranza dei mercati all'aperto che non avendo accesso alla rete idrica non soddisfano il requisito richiesto. Coldiretti Campania, intanto, ha annunciato l’invio di una lettera alla Regione Campania per dotare gli stand dei mercatini di Campagna Amica di bagno chimico e di un correlato piano di sicurezza, in modo da poter riaprire in sicurezza.