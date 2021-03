Manifestazione con centinaia di ambulanti questa mattina a Napoli contro l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che ha chiuso i mercati in Campania dichiarata Zona Rossa. I mercatali si sono radunati da tutta la Campania questa mattina al mercato del Caramanico di Poggioreale per recarsi poi in auto a Santa Lucia dove è stata organizzata la manifestazione di protesta. Il corteo si è poi spostato sul Lungomare di via Partenope, che è rimasto bloccato. Attualmente, infatti, è aperto alle auto a causa della chiusura per crollo della Galleria Vittoria.

La Questura di Napoli, in mattinata, aveva negato il corteo in città che si sarebbe dovuto dipanare dal mercato Caramanico a Santa Lucia. Da oggi, è in vigore il Dpcm Covid19 del governo Draghi valido fino a dopo Pasqua. L’invito, diffuso nel weekend, sulle chat dei mercatali, aveva invitato alla manifestazione gli ambulanti di tutta la Campania, dai paesi vesuviani alla zona flegrea, dall’agro aversano al casertano e al salernitano. Sugli striscioni scritte come “Il mercato non si tocca”.

Già venerdì scorso, gli ambulanti erano scesi in piazza in centinaia a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, per manifestare contro l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che dispone la chiusura da domani di fiere e mercati, compresi quelli alimentari, a causa del Coronavirus. L’ordinanza regionale in pratica istituisce in Campania una zona rossa rafforzata rispetto alle restrizioni previste a livello nazionale. Al momento in Campania sono sospesi i mercati che vendono vestiti e altri oggetti e gli alimenti. Il provvedimento è scattato a seguito dell’ordinanza regionale 8 dell’11 marzo e riguarda anche i prodotti agricoli e florovivaistici: