Per il momento, la Campania rimane in zona gialla Covid, come ha confermato l'ordinanza firmata in serata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Sulla questione, subito dopo l'ufficialità, è intervenuto il governatore campano Vincenzo De Luca, secondo cui, in merito alla Campania, non c'è nessun'altra decisione da prendere: i dati forniti dalla regione sono corretti, così come lo è la scelta del Ministero della Salute di riconfermare la zona gialla. "La collocazione di fascia della Campania è già stata decisa ieri, a fronte della piena rispondenza dei nostri dati a quanto previsto dai criteri oggettivi fissati dal ministero della Salute. Ho sollecitato io un’operazione trasparenza, pubblica e in tutte le direzioni, per eliminare ogni zona d’ombra, anche fittizia. Dunque non c’è più nulla da decidere e da attendere" ha detto il presidente della Giunta Regionale.

De Luca, poi, si è soffermato anche sul rispetto delle regole, chiamando le istituzioni a fornire uno sforzo aggiuntivo affinché sul territorio regionale si rispettino le norme adottate da Governo e dalle stesse ordinanze regionali per contrastare la diffusione del Coronavirus: