La Campania resta in zona gialla anche per la prossima settimana. Nulla da fare per il passaggio in zona bianca della regione guidata dal presidente Vincenzo De Luca. Al momento le regioni già zona bianca sono Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna, alle quali si aggiungeranno da lunedì anche Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. Restano in zona gialla tutte le altre, tra cui appunto proprio la Campania, che spera di aggiungersi al più presto alle altre regioni già bianche per decreto.

Campania che ha registrare 2.707 nuovi contagi nell'ultima settimana, come evidenziato dal report del Ministero della Salute: troppi, e seconda solo alla Lombardia. L'RT, ovvero l'indice di trasmissibilità del Coronavirus, è stimato attorno al 0.57 (con una forbice che va tra lo 0.55 e lo 0.6). Non ci sono allerte segnalate, ed il rischio generale è considerato basso. Insomma, situazione che appare pienamente sotto controllo, così come la pressione sugli ospedali che lentamente si stanno svuotando.

Tuttavia, visti anche i contagi che restano bassi ma comunque stabili, e che lo svuotamento dei Covid Hospital ha rallentato dopo l'iniziale accelerazione, al momento la Campania resta stabilmente in zona gialla, con le ultime restrizioni ancora attive. Restando in zona gialla, infatti, resta l'obbligo del coprifuoco (che comunque nelle prossime settimane sarà prorogato ulteriormente fino a mezzanotte prima per poi essere abolito dal 21 giugno). Resta anche l'obbligo delle 4 persone ai tavoli per i locali di ristorazione al chiuso, così come il divieto di ballare nelle discoteche (quest'ultimo però è valido anche nelle zone bianche).