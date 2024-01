Camion si incastra nella strada troppo stretta, i residenti: “Qui succede sempre così” Ancora un camion incastrato in via San Giacomo dei Capri al Rione Alto. I residenti a Fanpage.it: “Smuoverlo ha causato danni agli edifici ed alla strada” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il camion rimasto incastrato su via San Giacomo dei Capri

La strada è troppo stretta, e il camion resta incastrato: succede al Vomero, in via San Giacomo dei Capri, la strada che collega il Rione Alto, ovvero il vertice più alto della collina vomerese, e la zona "bassa" del quartiere Vomero. E i residenti, infuriati, denunciano a Fanpage.it che questi episodi sono ormai quotidiani, rendendo difficile la vita anche per i danni che questi mezzi arrecano agli edifici ed alla strada.

I residenti, stanchi di questi episodi, hanno raccontato a Fanpage.it che "più e più volte e da parte di molti cittadini è stata segnalata alle istituzioni la necessità di installare una segnaletica luminosa all'inizio della salita che faccia desistere mezzi ingombranti tipo camion e bus dall'imboccare la strada". E citando il caso odierno del camion incastrato, spiegano: "smuoverlo ha causato danni agli edifici ed alla strada, oltre ad aver bloccato il traffico anche per gli sfortunati residenti".

Via San Giacomo dei Capri è una delle strade che è rimasta, di fatto, identica o quasi a prima della grande urbanizzazione della collina vomerese, e dunque oggi di fatto una viuzza anacronistica e inadatta al transito veicolare tipico di una zona residenziale di una grande metropoli. E gli "incidenti" di questo tipo sono numerosi: l'ultimo di una certa gravità si verificò a marzo 2023, quando un camion tranciò, letteralmente, un tubo dell'acqua e la colonna stile "geyser" raggiunse i cinque metri d'altezza, causando problemi alla rete idrica dei condomini e alla circolazione stessa.

L'episodio del marzo 2023, con il tubo dell'acqua tranciato