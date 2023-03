Camion trancia tubo, l’acqua raggiunge il 4 piano del palazzo a San Giacomo dei Capri Un camion ha tranciato un tubo dell’acqua in via San Giacomo dei Capri, al Rione Alto di Napoli: il getto ha raggiunto il 4° piano delle palazzine limitrofe.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un tubo d'acqua tranciato forse dal passaggio di un camion, ed un getto d'acqua che ha raggiunto il quarto piano dei palazzi limitrofi: è accaduto questa mattina in via San Giacomo dei Capri, nel Rione Alto di Napoli, dove i residenti hanno lanciato l'allarme vedendosi entrare, letteralmente, l'acqua in casa dai balconi. Diversi i video finiti in Rete che testimoniano come il getto d'acqua abbia raggiunto effettivamente i piani più alti delle palazzine, allagando nel contempo anche tutta la strada.

"Nella strettoia dove le auto sfrecciano senza limiti sfiorando di continuo i pedoni", spiegano alcuni residenti, "oggi un camion ha tranciato il tubo acqua ed è anche andato via". Il risultato è che ora le auto si ritrovano a passare sotto un violento getto d'acqua con tutti i rischi del caso, oltre ad uno spreco immane di acqua potabile. Ora si attende l'intervento dei tecnici del Comune di Napoli per ripristinare il tutto: non sarà facile dal momento che la strettoia è particolarmente angusta e che dovrà con ogni probabilità essere interrotta la circolazione stradale in attesa del ripristino definitivo. Già in passato episodi simili erano accaduti nella stessa zona: nel novembre 2019, nello stesso punto e forse sempre per l'impatto con un mezzo pesante, un tubo dell'acqua era stato tranciato e il getto d'acqua, oltre ad allagare la strada, aveva raggiunto i 4-5 metri di altezza e sfiorato i piani alti di diverse palazzine, costringendo gli agenti della Polizia Municipale e i tecnici di Acqua Bene Comune ad intervenire, interrompendo la fornitura idrica in attesa di ripristinare il servizio.