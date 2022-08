Camion fermi nella galleria Quattro Giornate, traffico in tilt Galleria Quattro Giornate bloccata alle prime ore di oggi per un carico di trasporti eccezionali fermo lungo il percorso, traffico paralizzato.

A cura di Redazione Napoli

Gli automobilisti napoletani hanno dovuto fare i conti stamattina con un insolito traffico: la galleria Quattro Giornate era completamente paralizzata. Non si trattava, però, di lavori in corso (dopo il restringimento della carreggiata per consentire gli interventi), l'ingorgo era causato da un carico di trasporti eccezionali che, fermo sul lato destro, ha praticamente ridotto la galleria ad una singola corsia.

Non è chiaro se il trasporto (diversi camion, tra i quali uno che trasportava una imbarcazione) si sia fermato per un guasto tecnico o per altri motivi, ma lo stop ha rallentato sensibilmente la circolazione, creando una coda dall'ingresso di Fuorigrotta fino a poco prima dell'uscita su Mergellina dove, una volta superato l'ostacolo, le strade erano totalmente sgombre.