Trasporto pubblico a Napoli

Camion con gru si ribalta sul passaggio a livello a Torre Annunziata: treni sospesi sulla Napoli-Salerno Incidente a Torre Annunziata in via Castriota. Sospesi i treni sulla tratta Napoli -Salerno, via Nocera inferiore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Un camion di grosse dimensioni che trasportava una gru è caduto e si è ribaltato oggi pomeriggio in prossimità del passaggio a livello di via Castriota a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'incidente stradale è avvenuto in prossimità dei binari dei treni. Non ci sarebbero feriti né persone coinvolte. Ma Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso i treni sulla linea Napoli – Nocera – Salerno, in prossimità di Torre Annunziata per la presenza del veicolo all'interno del passaggio a livello. Rfi ha comunicato gli effetti sulla mobilità: "i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni".

Incidente stradale a Torre Annunziata

L'episodio è avvenuto attorno alle ore 18,00 di oggi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale del comune oplontino e i vigili del fuoco, con la squadra 6/B di Castellammare di Stabia, che sta operando con l'ausilio dell'autogrù dei Vigili del fuoco dalla Sede centrale di Napoli.

Secondo le prime ricostruzioni, l'autocarro che viaggiava con una gru sopra si sarebbe ribaltato nei pressi del passaggio a livello di Torre Annunziata. Non sono chiari i motivi dell'incidente. I soccorritori sono subito intervenuti con gli agenti della municipale e i pompieri che si sono subito attivati per la messa in sicurezza del mezzo. È stata informata RFI per l'interruzione della tratta ferroviaria interessata, la tratta Napoli -Salerno, via Nocera inferiore. Sono in corso le operazioni per la rimozione del camion dal passaggio a livello, in modo da poter ripristinare la circolazione regolare dei treni.