Multa salata per una pizzeria di Salerno, dopo che al suo interno sono stati trovati camerieri che servivano ai tavoli senza mascherina. Nei guai anche una sala scommesse, dove ad essere senza mascherine erano invece gli avventori: anche in questo caso è scattata una pesante sanzione. Chiusi invece cinque giorni due locali che avevano venduto bevande alcoliche a minori di diciotto anni.

Questi alcuni degli esiti dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine nel capoluogo della valle dell'Irno nella notte di sabato. Nel mirino soprattutto le zone più interessate dalla movida, come il centro storico ed il quartiere Torrione. A finire nei guai e sanzionati con maxi multe anche cinque automobilisti, che intralciavano il traffico impedendo la marcia degli autobus pubblici: automobili che sono state anche rimosse con il carro attrezzi. Ma i controlli sono stati particolarmente serrati anche per quanto riguarda le misure anticontagio da coronavirus: in una sala scommesse, trovati diversi clienti tutti senza mascherina (obbligatoria trattandosi di spazio al chiuso); stesso discorso in una pizzeria, dove però ad essere senza mascherina erano i camerieri che servivano ai tavoli ed effettuavano consegne di asporto (anche in questo caso obbligatorie). Oltre alle multe, è invece scattate anche la chiusura di cinque giorni per due locali del centro storico che avevano venduto bevande alcoliche a minori di diciotto anni. Complessivamente, al termine dei controlli, sono risultati quattro gli esercizi commerciali sanzionati, 71 le persone identificate e cinque le multe per infrazioni al codice della strada comminate.