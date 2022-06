Cameriera d’albergo ruba borsa da 2mila euro a cliente: ritrovata grazie al Gps delle cuffie all’interno La cameriera, 20enne, è stata denunciata per furto alla competente Autorità Giudiziaria: scoperta grazie alla geolocalizzazione delle cuffie wireless all’interno della borsa.

A cura di Valerio Papadia

Un paio di cuffiette wireless, e la geolocalizzazione con la quale è possibile rintracciarle, hanno permesso agli inquirenti di ritrovare una borsa da circa 2mila euro rubata a una turista australiana, cliente in un albergo di Napoli, nonché di denunciare la responsabile del furto, una cameriera in servizio presso quello stesso hotel. I carabinieri sono arrivati in una struttura alberghiera sita nel quartiere Chiaia: qui, il direttore ha presentato ai militari una cliente dell'hotel, una turista australiana di 29 anni, che ha denunciato la scomparsa di una borsa Prada del valore di 1.900 euro e delle cuffiette wireless custodite al suo interno.

La borsa ritrovata con la geolocalizzazione delle cuffiette

Sono state proprio le cuffiette wireless all'interno della borsa a permettere ai carabinieri di ritrovarla. Grazie alla geolocalizzazione di cui sono dotati questi dispositivi, infatti, i militari dell'Arma hanno rintracciato la borsa a Calvizzano, cittadina della provincia di Napoli. Facile, a quel punto, per il direttore dell'albergo indicare ai carabinieri una ragazza che svolge le pulizie nell'albergo, residente proprio nella cittadina dell'hinterland partenopeo. I carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno così allertato i colleghi della stazione di Calvizzano, che si sono recati a casa della cameriera d'albergo, una giovane di 20 anni, ritrovando la borsa: delle cuffiette, che hanno permesso di ritrovare la refurtiva, nessuna traccia. La 20enne è stata denunciata per furto alla competente Autorità Giudiziaria, mentre la borsa è stata restituita alla turista australiana.