Trasporto pubblico a Napoli

Camaldoli, riaperte via Guantai ad Orsolone e via Nazareth dopo le voragini Le due strade riaperte alla circolazione anche dei bus. In via Guantai intervento di Abc.

A cura di Pierluigi Frattasi

La voragine in via Nazareth riparata ieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Riapre via Guantai ad Orsolone ai Camaldoli, dopo la voragine che aveva imposto l'interdizione alla circolazione veicolare del traffico. L'Abc, l'azienda idrica speciale del Comune di Napoli, infatti, ha riparato in tempi record il guasto e stamattina alle 8 l'area è stata riconsegnata al Comune. I lavori sono stati ultimati in somma urgenza e hanno riguardato la rete fognaria in Via Comunale Guantai ad Orsolone tra i civici 255-257- Napoli. A seguito della consegna del cantiere c'è stata l'immediata riapertura della viabilità in via Comunale Guantai ad Orsolone. Ieri, invece, è stata riparata la voragine in via Nazareth e la strada è stata riaperta alla circolazione: sono state ripristinate le linee Anm direzione Marano, C44; 143; 144.

La voragine in via Comunale Guantai ad Orsolone 255-257 si era aperta il 5 ottobre del 2021 in concomitanza di una forte pioggia sulla città di Napoli, ci fu un importante crollo del muro di tufo, con interessamento delle tubazioni fognarie. La segnalazione pervenuta al Call Center Tecnico. L'ABC Napoli ha attivato in tempi record importanti lavori di ripristino totale sia della rete fognaria sia delle strutture murarie di contenimento nella zona. ABC Napoli ha comunicato che "nella serata del 22 dicembre 2021 sono stati ultimati i lavori completando anche i ripristini stradali con la posa della pavimentazione. Essendo, pertanto, concluse le attività da parte della scrivente ABC entro la serata del 22 dicembre, a partire dalle ore 9 del giorno 23 dicembre si provvederà allo smobilizzo anche delle recinzioni di cantiere per permettere la completa riapertura della viabilità".