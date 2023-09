Calci e pugni alla compagna per strada, poi tenta di accoltellarla: 44enne arrestato a Volla L’aggressione si è consumata davanti ai carabinieri, che sono prontamente intervenuti e hanno bloccato il 44enne.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha preso a calci e pugni la compagna per strada, poi ha tirato fuori un coltello e ha cercato di colpirla: a Volla, nella provincia di Napoli, un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri. Nella notte appena trascorsa, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco stavano percorrendo via Lufrano quando si sono imbattuti nell'aggressione: un uomo, proprio lì per strada, stava colpendo una donna con calci e pugni.

I militari dell'Arma intervengono immediatamente, proprio prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente: l'uomo, infatti, aveva impugnato un coltello, con il quale cercava di colpire la compagna. In manette è finito un 44enne: per lui si sono aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale. La donna, una 25enne, è invece stata medicata all'ospedale Maresca di Torre del Greco: per lei ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

Un altro arresto per violenza sulle donne nel Napoletano

Nella serata di ieri, ancora un altro caso di violenza sulle donna a Torre del Greco, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni che, per l'ennesima volta, ha picchiato la compagna, colpendola al volto e alle braccia con dei cocci di vetro. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere, mentre la donna è stata medicata all'ospedale locale.