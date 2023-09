Caivano, uno prendeva gli ordini, gli altri lanciavano la droga dal balcone: piazza di spaccio chiusa al Parco Verde Ancora un’operazione dei carabinieri al Parco Verde di Caivano: tre le persone arrestate dai militari dell’Arma.

A cura di Valerio Papadia

Il Parco Verde di Caivano, dopo lo stupro di due cuginette di 12 e 1o anni, è ancora sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine: l'ennesimo blitz nel complesso di edilizia popolare della cittadina nell'hinterland a Nord di Napoli ha portato all'arresto di tre persone e alla chiusura di un'altra piazza di spaccio. I carabinieri della locale compagnia, insieme a quelli del Reggimento Campania, sono entrati in azione in un condominio di via Cairoli, dove i tre pusher avevano allestito una piazza di spaccio "verticale".

Sequestrati crack, cocaina e hashish al Parco Verde di Caivano

La droga era stata stoccata in nella grondaia sul terrazzino del condominio. I militari dell'Arma hanno appurato che uno dei tre, all'esterno del condominio, prendeva gli ordini dai "clienti"; gli altri due, invece, lanciavano la droga richiesta dal balcone. Durante le operazioni, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 25 grammi di cocaina, 162 di crack e quasi mezzo chilo di hashish. E ancora due bilancini, materiale per il confezionamento e oltre 2mila euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell'attività illecita.

I tre arrestati, tutti noti alle forze dell'ordine, hanno tra i 20 e 32 anni: devono rispondere di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio; per loro si sono aperte le porte del carcere, dove sono stati condotti in attesa di giudizio.