Caivano, “sospetti casi di scabbia” il commissario chiude la scuola. La preside avvia indagine La commissione straordinaria firma l’ordinanza urgente: chiuso il plesso scolastico di via Caputo a Caivano per la disinfezione. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Chiusa una scuola a Caivano, in provincia di Napoli, per "segnalazioni di casi di scabbia". A prendere la decisione è stata la commissione straordinaria, guidata dal Prefetto Simonetta Calcaterra, che ha firmato una ordinanza contingibile e urgente nella giornata di ieri, giovedì 6 febbraio 2025, numero 5/SIN. "A seguito di segnalazioni di casi di scabbia presso l’istituto I.C. Cilea – Mameli – Rodari, Plesso G. Mameli, Via G. Caputo, Caivano (Napoli) – scrive la commissione straordinaria – pervenute a questo ente dal dirigente scolastico del suddetto plesso con e dalla legione Carabinieri “Campania” – Stazione Di Caivano, si è proceduto alle verifiche del caso. In seguito alle suddette segnalazioni, il IV Settore LL-PP Manutenzione ed esproprio del Comune di Caivano ha provveduto ad informare l’Asl Napoli 2 Nord – U.O.C. Epidemiologia e Prevenzione dell’evento in corso, invitandola ad intraprendere ogni azione per quanto di competenza".

L'ordinanza urgente della commissione straordinaria di Caivano

"Il contenuto delle suddette note e gli allegati riportati alle stesse, attestanti il caso di scabbia rilevato nel plesso ed in particolare – prosegue l'ordinanza commissariale – visto il contenuto della nota del Asl Napoli 2 Nord dipartimento di prevenzione Uoc Igiene e Sanità Pubblica, con la quale comunicava le misure di profilassi per esigenze di Sanità Pubblica, “provvedimenti da adottare nei confronti dei soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti dei loro conviventi o contatti” che nel caso specifico prevedono tra l’altro "…effettuare un intervento igienizzazione e sanificazione della classe interessata, ed eventualmente dei luoghi in cui può aver sostato l’alunno…". Da qui, la decisione della commissione, che considerata "l’urgenza di intervenire per il ripristino delle condizioni di igiene e salubrità degli spazi afferenti i locali scolastici in oggetto", ha ritenuto "necessario effettuare un intervento di disinfezione secondo profilassi ASL dei locali".

Il commissario ha quindi disposto la chiusura del Plesso Scolastico Goffredo Mameli – Istituto I.C. Cilea-Mameli-Rodari situato in Via G. Caputo 1, Caivano (NA), Città Metropolitana di Napoli per i giorni 07/02/2025 (venerdì) e 08/02/2025 (sabato), per consentire di effettuare gli interventi di disinfezione da parte di una ditta specializzata, in totale assenza della popolazione scolastica.

La preside: "Procurato allarme"

La dirigente scolastica dell'istituto ha reso noto che:

"Visto il procurato allarme riguardo il presunto caso di scabbia, privo di fondamento e riscontro, ha attivato un’indagine interna e saranno adottati provvedimenti disciplinari, come previsto dalla normativa, nei confronti dei responsabili/e della diffusione sui social di dati sensibili, foto e certificazioni, che violano la privacy degli alunni".