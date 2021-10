Caivano, Antonio è scomparso da 8 giorni. Don Patriciello: “Aiutateci, la famiglia è distrutta” Continuano le ricerche di Antonio Natale, il giovane di 22 anni scomparso da Caivano, nella provincia di Napoli, lo scorso 4 ottobre. Anche padre Maurizio Patriciello, noto parroco della città, sta continuamente rivolgendo appelli affinché si riescano a raccogliere indicazioni su dove si trovi il ragazzo in breve tempo.

A cura di Valerio Papadia

Anche padre Maurizio Patriciello, noto parroco di Caivano, nella provincia di Napoli, si unisce agli appelli per ritrovare Antonio Natale, il giovane di 22 anni scomparso dalla cittadina del Napoletano ormai da 8 giorni, lo scorso 4 ottobre. Negli ultimi giorni, sulla propria pagina Facebook, don Patriciello – che da anni si batte contro la Terra dei Fuochi – ha condiviso numerosi appelli affinché si riesca ad avere notizie del giovane nel più breve tempo possibile: "Sono ormai giorni che Antonio, un giovane della mia parrocchia, è scomparso. Non voglio pensare al peggio. Preghiamo perché possa ritornare a casa. La mamma e tutta la sua famiglia stanno morendo dal dolore" ha scritto il parroco. E ancora: "Antonio, un giovane della mia parrocchia, è scomparso. Non vogliamo pensare al peggio. Preghiamo perché possa ritornare a casa sano e salvo. Chi sa qualcosa, parli".

Le tracce di Antonio Natale si sono perse lunedì 4 ottobre. Nel pomeriggio, il 22enne è uscito dalla sua casa di Caivano dicendo alla madre che si sarebbe recato a Napoli insieme a un amico. Dalla serata del 4 ottobre, però, di Antonio si perdono le tracce: il giovane smette di rispondere al cellulare e non ha con sé i documenti, che ha dimenticato a casa. Dopo una prolungata assenza di notizie, i famigliari denunciano la scomparsa alle forze dell'ordine. Della scomparsa di Antonio se ne sta occupando anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", che ne ha parlato in puntata e sul proprio sito internet ha pubblicato una scheda con le informazioni relative al 22enne: al momento della scomparsa, Antonio Natale indossava una tuta nera e rossa.