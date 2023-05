Cadavere semi carbonizzato di un 27enne rinvenuto a Marigliano vicino alla sua auto Il cadavere di un 27enne è stato rinvenuto a Marigliano (Napoli), parzialmente bruciato. Non si esclude l’ipotesi dell’omicidio, indagini in corso.

A cura di Nico Falco

Il corpo senza vita e parzialmente carbonizzato di un giovane è stato rinvenuto accanto a un'automobile a Marigliano, in provincia di Napoli. È stato identificato in un 27enne di Sant'Anastasia. Del ragazzo non si avevano notizie da ieri sera, da quando non si era presentato al lavoro. Il ritrovamento nella mattinata di oggi, 9 maggio.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato: al momento le cause del decesso non sono note, è ritenuta verosimile l'ipotesi del suicidio ma non si esclude quella dell'omicidio.L'automobile, apprende Fanpage.it, era parcheggiata in via Duchessa di Marigliano, strada di campagna alla periferia del comune del Napoletano. Accanto al veicolo è stata rinvenuta una tanica di benzina.