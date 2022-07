Cadavere in una baracca a Pompei, si indaga per omicidio Il corpo di un 52enne ucraino è stato rinvenuto in una baracca a Pompei (Napoli); indagini in corso, ipotesi strangolamento.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Il corpo di un ucraino di 52 anni è stato rinvenuto a Pompei, in provincia di Napoli, nel tardo pomeriggio di ieri, 27 luglio. Il cadavere era in un'area di campagna in località Messigno, all'interno di una baracca dove, hanno ricostruito gli investigatori, l'uomo viveva. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo, si indaga per omicidio.

L'uomo è stato identificato come Volodymyr Herasymchuk, nato in Ucraina nel 1970; secondo le prime risultanze si era trasferito nel Napoletano da diversi anni e lavorava occasionalmente come bracciante agricolo. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica, presente anche il magistrato di turno; le indagini sono affidate al commissariato Pompei della Polizia di Stato, che sta cercando di ricostruire le ultime ore del 52enne. Gli agenti hanno rintracciato e ascoltato alcune persone, tra cui quelle che hanno avuto rapporti col 52enne nei giorni scorsi. L'area dove è stato rinvenuto il cadavere non sarebbe coperta da telecamere di videosorveglianza.

Dopo i rilievi nella baracca e nella zona adiacente la salma è stata trasferita all'obitorio di Castellammare di Stabia, dove nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia per accertare le cause della morte; gli esami autoptici serviranno anche a stabilire se l'uomo è morto nel pomeriggio di ieri o se il decesso è avvenuto diverse ore prima del ritrovamento del corpo.

Leggi anche Duplice omicidio a Ponticelli, un uomo si è costituito ai carabinieri

Per il momento non si esclude che la morte sia sopraggiunta per cause naturali, anche perché il cadavere non presenterebbe segni evidenti di violenza, ma alcune lesioni riscontrate sul corpo avrebbero fatto ipotizzare che l'uomo potrebbe essere stato strangolato.