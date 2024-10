video suggerito

Cadavere in Cilento, servirà il Dna per l'identificazione. Ascoltato marito di Silvia Nowak Non è ancora certa l'identificazione del corpo trovato ad Ogliastro Marina, frazione di Castellammare; potrebbe trattarsi della 53enne scomparsa martedì.

A cura di Nico Falco

I carabinieri sul luogo del ritrovamento del corpo, ad Ogliastro Marina, frazione di Castellabate (Salerno)

Servirà probabilmente l'esame del Dna per stabilire con certezza se il corpo ritrovato ieri ad Ogliastro Marina, frazione di Castellabate, è quello di Silvia Nowak, la 53enne tedesca scomparsa martedì 15 ottobre dal piccolo comune del Cilento, nella provincia di Salerno: il cadavere, nascosto nella vegetazione, è irriconoscibile per l'avanzato stato di decomposizione e perché alcune parti sono carbonizzate. Il marito della donna è stato ascoltato per tutto il pomeriggio di ieri e fino alla sera.

Corpo rinvenuto a Castellabate, Dna per stabilire identità

Al momento, a quanto apprende Fanpage.it, non ci sono certezze sull'identità, sebbene venga ritenuto probabile che il corpo sia quello della 53enne, unica persona ufficialmente scomparsa di recente nella zona. Non è possibile nemmeno stabilire il sesso, anche se la conformazione fisica porta gli investigatori a ipotizzare che si possa trattare di una donna.

Silvia Nowak

Allo stesso modo, anche le cause del decesso restano sconosciute: il corpo, rimasto probabilmente per molte ore esposto agli eventi atmosferici, era in decomposizione avanzata, circostanza che avrebbe reso impossibile rilevare eventuali ferite ad un primo esame medico. Altri due interrogativi riguardano il luogo della morte e se il corpo sia stato bruciato successivamente al decesso: le forti piogge potrebbero avere portato via parti di vegetazione bruciata.

Silvia Nowak scomparsa da Ogliastro Marina

Silvia Nowak si era stabilita ad Ogliastro Marina col marito, anche lui tedesco, da qualche anno. I due, come ha spiegato Marzo Rizzo, sindaco di Castellabate, si erano integrati nella piccola comunità ed erano conosciuti in zona. Martedì scorso l'uomo ha denunciato ai carabinieri la scomparsa della moglie; la 53enne sarebbe stata vista l'ultima volta intorno alle 16 del 15 ottobre.

Il corpo è stato rinvenuto ieri mattina dagli agenti della Polizia Locale insieme ai volontari della Protezione Civile; l'area era stata già perlustrata ma si tratta di una zona molto vasta e il cadavere sarebbe stato nascosto da alcune sterpaglie.