Cadavere in casa a Castellammare, sul corpo ferite da coltello

Il corpo senza vita di un uomo, classe 1960, è stato trovato questa mattina dal 118 in un'abitazione di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli; sul posto, in via Santo, oltre agli agenti del commissariato locale, sono intervenuti gli specialisti della Scientifica per i rilievi del caso.

Le cause del decesso non sono ancora chiare ma, stando a quanto si apprende, sul corpo sono state rinvenute delle ferite da arma da taglio; non si esclude, al momento, che si tratti di un omicidio, anche se l'ipotesi del suicidio resta ancora in piedi. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli e al commissariato di Castellammare di Stabia.