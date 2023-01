Cadavere di un uomo trovato in mare al largo di Procida: è un 79enne di Bacoli Il corpo di un 79enne di Bacoli recuperato dalla Guardia Costiera al largo di Procida: ipotesi malore o incidente durante una battuta di pesca.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Il corpo di un uomo è stato trovato in mare, tra Capo Miseno e l'isola di Procida: la Guardia Costiera procidana lo ha recuperato nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 dicembre, dopo la segnalazione di un diportista che stava passando nel braccio di mare che separa l'isola di Procida dalla terraferma. Sul posto sono giunte due motovedette della Guardia Costiera, che hanno recuperato il corpo, che si trovava nei pressi di un gozzo rosso. Si tratta di un uomo di 79 anni originario di Bacoli, del quale non sono state diffuse le generalità.

Non sono ancora chiari i motivi del decesso dell'uomo: si ipotizza possa essere stato colpito da un malore improvviso mentre era in barca, ma non è esclusa la pista dell'incidente durante una battuta di pesca. Sul posto è arrivata anche l'autorità giudiziaria che ha avviato un'inchiesta. Dopo il recupero della salma e l'identificazione dell'uomo, il corpo è stato portato prima al porto di Pozzuoli e successivamente presso l'obitorio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie. Disposto anche il sequestro della barca, di colore rosso, portata nel porto di Baia per gli accertamenti da parte della polizia giudiziaria e i rilievi del caso. Ora spetterà alle forze dell'ordine cercare di fare chiarezza sulla vicenda: probabile che nelle prossime ore venga sentito dagli inquirenti anche il diportista che per primo ha avvistato il corpo chiamando la Guardia Costiera, per capire se possa aver visto qualcosa di utile alle indagini. Nelle prossime ore si deciderà infine se disporre l'autopsia sul corpo del 79enne bacolese, il cui risultato potrebbe chiarire le esatte cause della morte.